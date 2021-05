Pompieri a Gaza Katulis spiega il ruolo di Biden e Francesco

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 maggio 2021) Inutile girarci intorno. Per gli Stati Uniti, per Joe, oggi l’escalation fra Israele e Palestina non campeggia in cima all’agenda diplomatica. Brian, senior fellow del Center for American Progress ed esperto di Medio Oriente, avvisa i naviganti: non ci sarà un immediato intervento dell’amministrazione Usa per raffreddare la polveriera di. Nell’attesa però, l’Europa e il Vaticano possono fare la loro parte., gli Stati Uniti interverranno? È una situazione in evoluzione, qualsiasi commento potrebbe essere smentito nel giro di un giorno. L’amministrazioneha già messo un piede in questa crisi provando a mediare e a lavorare coordinandosi con i partner regionali per una de-escalation. I più alti ufficiali dell’amministrazione sono a stretto contatto con israeliani e ...