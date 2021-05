Oro: in rialzo in Asia a 1.820 dollari (Di giovedì 13 maggio 2021) Oro in rialzo sui mercati Asiatici. Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.820,56 dollari l'oncia (+0,3%). In rialzo anche argento, platino e palladio. . 13 maggio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) Oro insui mercatitici. Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.820,56l'oncia (+0,3%). Inanche argento, platino e palladio. . 13 maggio 2021

Ftse Mib: focus su Azimut, Nexi e Unipol. Occhio ai BTP Petrolio: chiusura in rialzo anch ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 65,93 dollari, in progresso dello 0,96%. Nel pomeriggio sarà diffuso il consueto report sulle scorte strategiche di petrolio da ...

Eni brilla con la spinta del petrolio Ma il caro benzina non dà tregua di Elena Comelli Dopo un’annata di ribassi, il petrolio rialza la testa sull’onda della ripresa e degli attacchi all’oleodotto Colonial Pipeline, il più grande degli Stati Uniti. Il Brent sfiora ormai ...

