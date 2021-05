Lorenzo Sonego firma l’impresa agli Internazionali d’Italia 2021! Thiem sconfitto in tre set e quarti di finale conquistati

(Di giovedì 13 maggio 2021) Un super. Il n.33 del mondo si regala qualcosa di speciale nella serata degli2021 di tennis. L’azzurro (n.33 del mondo) batte in tre set durissimi per 6-4 6-7 (5) 7-6 (5) l’austriaco Dominic(n.4 del ranking) e conquista l’accesso aidi. Con tanto coraggio il piemontese compie, rimontando nell’ultimo parziale da una situazione di svantaggio e annullando un match-point. Nella sfida punto a punto l’azzurro dimostra di avere più birra in corpo e dunque sarà lui a continuare l’avventura romana e ad affrontare nel prossimo turno la testa di serie n.7 del seeding Andrey Rublev.ha concluso con 9 ace, il 71% delle prime in campo da cui ha raccolto il 68% dei ...

Advertising

WeAreTennisITA : LO SPIRITO DEL GUERRIERO ???? Posseduto da una forza interiore devastante e sospinto dal pubblico: così Lorenzo Sone… - Coninews : CHE SPETTACOLO!!! ?? Al Foro Italico Lorenzo #Sonego batte 6-4 6-7 7-6 Dominic Thiem e vola ai quarti di finale deg… - SuperTennisTv : Sonny SENSAZIONALE! ?? Lorenzo #Sonego sconfigge Thiem e centra i QF del Masters 1000 di Roma per la prima volta!… - LorenzoMolaioni : RT @WeAreTennisITA: LO SPIRITO DEL GUERRIERO ???? Posseduto da una forza interiore devastante e sospinto dal pubblico: così Lorenzo Sonego b… - LorenzoMolaioni : RT @sportface2016: +++Lorenzo #Sonego da sogno agli #Internazionali: battuto Dominic #Thiem 6-4 6-7(5) 7-6(5) in una partita epica, è ai qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Sonego

ROMA - Dopo tre ore e ventiquattro di gioco e la sospensione del match per il coprifuoco uno straordinarioelimina Thiem in tre set (4 - 6, 7 - 6, 6 - 7), qualificandosi ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia a Roma. L'azzurro comanda nel primo set, poi subisce il ritorno dell'...Dopo tre ore e mezza e un match - point annullato, avanza il torinese che se la vedrà con Rublev ROMA -compie l'impresa e continua a tenere in corsa il tennis azzurro agli Internazionali d'Italia, Masters 1000 Atp da 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico. Il 26enne ...(Adnkronos) – Lorenzo Sonego approda ai quarti di finale agli Internazionali Bnl di Roma dopo una bellissima vittoria contro l’austriaco Dominic Thiem. L’azzurro si impone in tre set sul numero 4 del ...Il tennista piemontese ha superato il numero 4 al mondo in 3 set: 6-4 6-7 7-6. Ai quarti affronterà Andrey Rublev ...