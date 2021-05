Lite Conte Lautaro: «Tutte le volte così, a rompermi il c***o!» – VIDEO (Di giovedì 13 maggio 2021) youtube.com/watch?v=4Zhd5pZpgbU&t=4s Sui social gira un VIDEO integrale della Lite tra Antonio Conte e Lautaro Martinez dopo la sostituzione dell’argentino: la ricostruzione Ha fatto molto scalpore la Lite andata in scena ieri sera tra Lautaro Martinez e Antonio Conte dopo la sostituzione dell’argentino. In un VIDEO che gira sui social si sentono – abbastanza distintamente – i dialogo intercorsi tra i due protagonisti, che non se le sono certo mandate a dire. Le scintille sono nate dopo che l’attaccante ha calciato via violentemente una bottiglietta d’acqua. Conte gli ha detto: «I calci in faccia te li devi dare Lautaro, hai capito? I calci te li devi dare tu, hai capito? Fenomeno». La risposta ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) youtube.com/watch?v=4Zhd5pZpgbU&t=4s Sui social gira unintegrale dellatra AntonioMartinez dopo la sostituzione dell’argentino: la ricostruzione Ha fatto molto scalpore laandata in scena ieri sera traMartinez e Antoniodopo la sostituzione dell’argentino. In unche gira sui social si sentono – abbastanza distintamente – i dialogo intercorsi tra i due protagonisti, che non se le sono certo mandate a dire. Le scintille sono nate dopo che l’attaccante ha calciato via violentemente una bottiglietta d’acqua.gli ha detto: «I calci in faccia te li devi dare, hai capito? I calci te li devi dare tu, hai capito? Fenomeno». La risposta ...

