Israele | attacco con forze aeree e terrestri su Gaza Netanyahu | «Proseguiremo per tutto il tempo necessario»

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ledi difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che è in corso undellenella Striscia di. Ne dà notizia il Times of Israel, citando un teet...

Advertising

matteosalvinimi : ??Le sirene, la notte illuminata dai missili dei terroristi islamisti di #Hamas, l'angoscia di essere colpiti, la s… - 6000sardine : #Israele ha attaccato distruggendo intere abitazioni dove c’erano famiglie. 28, tra Donne, Uomini e 9 Bambini… - HuffPostItalia : Israele ha iniziato l'attacco di terra a Gaza - GerriLiu5 : RT @RiccardoNoury: Attacco Palestina, Amnesty: 'La pace con Israele si allontana perché manca un arbitro imparziale' - solonapoli24 : Israele vuole annientare Hamas, il movimento Islamico di Resistenza. Nella striscia di Gaza ci sono decine di morti… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele attacco

Commenta per primo Non si placa lo scontro trae Palestina : i morti hanno superato quota 80 e i raid israeliani - con lancio di razzi - sono proseguiti per tutta la giornata. In tarda serata, come annunciato direttamente dall'Israel ...L'di cielo e di terra dell'esercito israeliano stanno nella Striscia di Gaza è iniziato , lo ... Razzi senza tregua, e raid su Gaza Il conflitto trae Hamas . Prosegue il lancio di razzi ...TEL AVIV / GAZA - Le forze militari israeliane hanno dato il via all'attacco nella striscia di Gaza, sia con le truppe aeree che con quelle di terra. Lo ha annunciato l'esercito israeliano. L'attacco ...Truppe di cielo e di terra dell’esercito israeliano stanno attualmente attaccando nella Striscia di Gaza. Lo ha detto l’esercito stesso. Truppe israeliane, ha confermato il portavoce militare Jonathan ...