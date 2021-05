Internazionali BNL d’Italia 2021, il montepremi e il prize money (Di giovedì 13 maggio 2021) Il montepremi e il prize money degli Internazionali BNL d’Italia 2021, torneo su terra rossa in programma da sabato 8 a domenica 16 maggio al Foro Italico di Roma. I tifosi azzurri vogliono sognare nell’appuntamento casalingo con tanti rappresentanti pronti a far bene, da Jannik Sinner a Matteo Berrettini, fino a Fabio Fognini. Anche il main draw femminile presenta varie italiane ai nastri di partenza. La cifra complessiva del torneo maschile è di €2,563.710, al femminile invece è di €1,835.490. Rispetto agli scorsi anni le cifre sono diminuite sensibilmente, ma restano in ogni caso molto alte: per il vincitore sono previsti quasi 250mila euro con ben 1000 punti valevoli per il ranking Atp. Di seguito i due montepremi, quello maschile e quello femminile, aggiornati ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Ile ildegliBNL, torneo su terra rossa in programma da sabato 8 a domenica 16 maggio al Foro Italico di Roma. I tifosi azzurri vogliono sognare nell’appuntamento casalingo con tanti rappresentanti pronti a far bene, da Jannik Sinner a Matteo Berrettini, fino a Fabio Fognini. Anche il main draw femminile presenta varie italiane ai nastri di partenza. La cifra complessiva del torneo maschile è di €2,563.710, al femminile invece è di €1,835.490. Rispetto agli scorsi anni le cifre sono diminuite sensibilmente, ma restano in ogni caso molto alte: per il vincitore sono previsti quasi 250mila euro con ben 1000 punti valevoli per il ranking Atp. Di seguito i due, quello maschile e quello femminile, aggiornati ...

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL Zverev riabbraccia il pubblico di Roma Negli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia il 24enne di Amburgo, n.6 del ranking e del seeding, ha battuto in rimonta per 46 63 64, dopo una due ore e 52 minuti di lotta, il giapponese Kei ...

Finale Coppa Italia, torna il pubblico per Atalanta - Juve La Lega calcio di Serie A - nel giorno del ritorno degli spettatori agli Internazionali Bnl di tennis - ha ufficializzato la presenza del pubblico anche alla finale di Coppa Italia a Reggio Emilia: 4.

BMW iX protagonista a Internazionali BNL d'Italia di tennis - Attualità Agenzia ANSA Internazionali BNL d’Italia 2021, Sonego-Thiem dopo le 22: pubblico costretto a lasciare il Foro Italico Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Sonego-Thiem al terzo set dopo le 22, pubblico costretto a lasciare il Foro Italico per il coprifuoco ...

Finale Coppa Italia, torna il pubblico per Atalanta-Juve Per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, il prossimo 19 maggio alle 21, torna il pubblico. La Lega calcio di Serie A - nel giorno del ritorno degli spettatori agli Internazionali Bnl di ...

