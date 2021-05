Google | multa di 100 milioni dall’Antitrust per “abuso di posizione dominante” Impediva agli utenti Android di utilizzare l’app Eenel X Italia

(Di giovedì 13 maggio 2021) Unada 100di euro per “di“. A riceverla è, gigante tecnologico di Mountain View a cui l’Autorità garante della concorrenza e del Mercato (l’Antitrust) ha presentato questa mattina il conto per non aver “consentito l’interoperabilità delJuicePass conAuto“. JuicePass è sviluppata da Enel e si tratta di una specifica funzionalità del sistema operativo che permette dile app quando l’utente è alla guida, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di riduzione della distrazione. In particolare, JuicePass consente l’accesso a molti servizi funzionali alla ricarica dei veicoli elettrici, dalla ricerca di una colonnina di alla gestione della sessione di ...

Motivo per cui, oltre alla, l'Antitrust ha imposto adi mettere a disposizione di Enel X Italia, così come di altri sviluppatori di app, strumenti per la programmazione di app ...Cos'è JuicePass e perchénon ha consentito interoperabilità con Android Auto approfondimentoChrome raccoglie dati anche durante navigazione in incognito Secondo quanto accertato dall'...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 102 milioni di euro le società Alphabet Inc., Google LLC e Google Italy per violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento ...L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di oltre 100 milioni di euro (102.084.433,91) alle societa' Alphabet Inc., Google LLC e GoogleItaly S.r.l. per violazione d ...