Giancarlo Magalli: da I Fatti Vostri a una nuova avventura televisiva. Un quiz nel futuro del conduttore (Di giovedì 13 maggio 2021) La Rai continua a valutare gli interi palinsesti della prossima stagione e sembra che ci saranno delle novità anche per a Giancarlo Magalli. Sembra, inFatti, che la rai abbia già deciso di confermare la conduttrice Antonella Clerici, che tanto piace, al pubblico e che pare tornerà a fare compagnia ai telespettatori con i suoi programmi anche nella prossima stagione autunnale. Giancarlo Magalli e I Fatti Vostri Si sa da sempre che in primavera le reti televisive iniziano a fare dei ragionamenti su cosa proporre al pubblico in autunno. Per la Rai la situazione non è differente e si sta trovando di fronte a quella che potrebbe essere una svolta epocale per quanto riguarda un programma storico delle mattine di Rai 2. I Fatti ...

