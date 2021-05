First man – Il primo uomo: cast, trama (Di giovedì 13 maggio 2021) First Man – Il primo uomo, in onda su Canale 5 giovedì 13 maggio alle ore 21.20 è un film realizzato nel 2018 che narra la storia di Nein Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna, durante la missione Apollo 11 che riuscì a compiere il primo allunaggio il 20 luglio 1969. La pellicola riuscì a vincere un Oscar nel 2019 per gli effetti speciali. trama Il film analizza in maniera piuttosto dettagliata (seppur in parte romanzata), la vita di Nein Armostrong, interpretato da Ryan Gosling, ed è ispirato al romanzo ‘First Man: The Life of Neil A. Armstrong’ uscito nel 2005. Il film, diretto da Damien Chazelle narra proprio la vita di quello che è stato l’astronauta più famoso del 20esimo secolo, analizzandone la vita fin dai primi anni 60, ossia ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 13 maggio 2021)Man – Il, in onda su Canale 5 giovedì 13 maggio alle ore 21.20 è un film realizzato nel 2018 che narra la storia di Nein Armstrong, ila mettere piede sulla Luna, durante la missione Apollo 11 che riuscì a compiere ilallunaggio il 20 luglio 1969. La pellicola riuscì a vincere un Oscar nel 2019 per gli effetti speciali.Il film analizza in maniera piuttosto dettagliata (seppur in parte romanzata), la vita di Nein Armostrong, interpretato da Ryan Gosling, ed è ispirato al romanzo ‘Man: The Life of Neil A. Armstrong’ uscito nel 2005. Il film, diretto da Damien Chazelle narra proprio la vita di quello che è stato l’astronauta più famoso del 20esimo secolo, analizzandone la vita fin dai primi anni 60, ossia ...

