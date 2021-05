“Fenomeno del c…”: la lite tra Conte e Lautaro durante Inter-Roma | VIDEO (Di giovedì 13 maggio 2021) Cosa è successo tra Antonio Conte e Lautaro Martinez nel finale di Inter-Roma? Al momento della sostituzione sono volate parole pesanti tra il calciatore e il suo allenatore “Fenomeno del c…”: lo scontro tra Conte e Lautaro durante Inter-Roma VIDEO Nonostante lo scudetto già in tasca Antonio Conte non si acContenta della una prestazione poco brillante dell’attaccante argentino e nel finale della partita, terminata 3-1 per i nerazzurri, decide di sostituire Lautaro, entrato al 35? al posto dell’infortunato Sanchez. Lo richiama in panchina al al 77? per Andrea Pinamonti ma il calciatore non la prende bene: prende a calci una bottiglietta che vola sopra ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Cosa è successo tra AntonioMartinez nel finale di? Al momento della sostituzione sono volate parole pesanti tra il calciatore e il suo allenatore “del c…”: lo scontro traNonostante lo scudetto già in tasca Antonionon si acnta della una prestazione poco brillante dell’attaccante argentino e nel finale della partita, terminata 3-1 per i nerazzurri, decide di sostituire, entrato al 35? al posto dell’infortunato Sanchez. Lo richiama in panchina al al 77? per Andrea Pinamonti ma il calciatore non la prende bene: prende a calci una bottiglietta che vola sopra ...

