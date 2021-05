Elon Musk | supercazzola su Bitcoin | “Cambio idea | non ci si potranno comprare le Tesla”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Los Angeles, 13 mag –cambiasui. Risultato? La criptovaluta affonda. Ed è bastato, come al solito, un tweet., dietro front sul, fondatore e Ceo di, ha infatti annunciato su Twitter che l’azienda che di auto elettriche di lusso non accetterà più ilcome mezzo di pagamento, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza.sostiene che è preoccupato degli effetti negativi che il “mining” (la creazione di nuova criptovaluta) avrebbe sulla sostenibilità ambientale. “Preoccupati per aumento combustibili fossili” “Siamo preoccupati per il rapido aumento dell’uso di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni ...

Agenzia_Ansa : Elon Musk fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla del 16%. Il padron di Tesla si è detto preoccupato pe… - sole24ore : Elon #Musk sconfessa #Bitcoin: niente più acquisti di #Tesla con la valuta digitale: - marcotravaglio : SCENE DA UN MANICOMIO Elon Musk, che è un genio, ammette: “A volte dico cose strane”. Qui di geni se ne vedono poch… - lecriptovalute : RT “ 'Stiamo lavorando con gli sviluppatori di DOGE per migliorare l'efficienza delle transazioni', annuncia Musk s… - cuenews_it : Di recente #ElonMusk ha dichiarato di avere la sindrome di #Asperger ?? Di cosa si tratta? Quali sono i sintomi di q… -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

, con il suo tweet categorico di ieri, ha chiuso: guardiamo ad altre criptovalute che consumano meno dell'1% dell'energia che serve ai bitcoin. Ma ne esistono? Proponendosi ieri di puntare su ...A marzo SpaceX stupì tutti tramite la dichiarazione di, che indicò luglio come il mese in cui tentare il grande passo . Sembrava assurdo, eccessivamente pretenzioso e lo stessoammise ...E poi c'è stato il clamoroso dietrofront sull'uso del Bitcoin come modalità di pagamento delle auto Tesla: prima sì, poi no in nome della "tutela dell'ambiente". Ora la strategia di Musk si inizia a c ...SpaceX ha inviato un documento all'FCC statunitense per mostrare quello che dovrebbe essere il piano di volo orbitale. In circa 90 minuti sarà possibile vedere la Starship partire dal Texas, dirigersi ...