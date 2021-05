Cristiano Ronaldo lascia la Juve: ecco dove andrà (Di giovedì 13 maggio 2021) Un’indiscrezione affidabilissima vuole l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juve già alla fine di questa stagione. ecco dove è diretto. Cristiano Ronaldo (Getty Images)Il capitolo Juventus, dopo tre anni, sembra essersi definitivamente concluso per Cristiano Ronaldo. Il campione di calcio cinque volte pallone d’oro, sarebbe ora determinato a cambiare aria, alla ricerca di nuove emozioni e soddisfazioni. Nuove, ma antiche. Su sentieri già battuti. Non c’è probabilmente una fonte giornalistica più affidabile, dunque l’ufficialità deve essere davvero vicina. Senza considerare, inoltre, il potere persuasivo che mamma Dolores potrebbe avere sulla scelta finale. Dunque? Qual sarà la prossima squadra che ... Leggi su chenews (Di giovedì 13 maggio 2021) Un’indiscrezione affidabilissima vuole l’addio diallagià alla fine di questa stagione.è diretto.(Getty Images)Il capitolontus, dopo tre anni, sembra essersi definitivamente concluso per. Il campione di calcio cinque volte pallone d’oro, sarebbe ora determinato a cambiare aria, alla ricerca di nuove emozioni e soddisfazioni. Nuove, ma antiche. Su sentieri già battuti. Non c’è probabilmente una fonte giornalistica più affidabile, dunque l’ufficialità deve essere davvero vicina. Senza considerare, inoltre, il potere persuasivo che mamma Dolores potrebbe avere sulla scelta finale. Dunque? Qual sarà la prossima squadra che ...

Advertising

goal : Paulo Dybala joins Cristiano Ronaldo in the Juventus 100 goal club ???? - OptaPaolo : 100 - Cristiano #Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in… - romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? De Ligt ???? Bonucci ???? Alex Sandro ???? Chiesa ???? Arthur ???? Rabiot ???? Kulusevski ???? Dyb… - allan_ajm : RT @TimelineCR7: ?| Cristiano Ronaldo, Andrea Agnelli and John Elkann visited a Ferrari factory in Maranello this morning. [@junews24com] h… - nmagstars : Conte-Lautaro, Cristiano Ronaldo, Giro d'Italia, Internazionali Roma e Jacobs: le notizie sportive del giorno -