Covid, nel Sannio 29 nuove positività e oltre cento guariti (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 29 le nuove positività al Covid riscontrate nel Sannio a fronte dei quasi mille tamponi effettuati. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore mentre sono ben 112 le guarigioni accertate: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 29 lealriscontrate nela fronte dei quasi mille tamponi effettuati. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore mentre sono ben 112 le guarigioni accertate: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Partirà alla metà di maggio l'arruolamento per il primo studio sull'uomo sull'efficacia di uno spray nasale nel tra… - Agenzia_Ansa : In un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri per Covid in Italia e si è allentata ulteriormente la pressione sugli… - Mov5Stelle : La sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid è una proposta che il Movimento porta avanti da… - paulpaeven : Le persone sono state lobotomizzate dal #mainstream covid. Ho delatori nel parco. È tutto così assurdo. Pazzesco. Indecente. - Dreamony2 : RT @FmMosca: Ora, non ditemi che in 14 mesi a nessuno sia venuto in mente che bastava un semplicissimo SPRAY ANTIBATTERICO per vincere il #… -