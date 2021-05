Comuni: Tajani, Bertolaso ed Albertini ci ripensino (Di giovedì 13 maggio 2021) "Senza FI il centrodestra non solo non vince, ma non esiste. Dobbiamo trovare candidati capaci, la candidatura di Bertolaso a Roma mi sembra la più adatta, certo alcune resistenze lo hanno portato a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) "Senza FI il centrodestra non solo non vince, ma non esiste. Dobbiamo trovare candidati capaci, la candidatura dia Roma mi sembra la più adatta, certo alcune resistenze lo hanno portato a ...

Luca Zanichelli, incontro con Tajani per parlare dei problemi del territorio ... su un totale di 7.914 comuni, in Lombardia sono 1036 i piccoli comuni su un totale di 1506 comuni, ... 'Ringrazio l'onorevole Tajani per avermi ascoltato e Anna Lisa Baroni per avermi dato questa ...

Amministrative, Fdi si piega ai sondaggi: sì ad Albertini e Bertolaso Hanno in mano i sondaggi, i big di Fratelli d'Italia. E c'è scritto che Gabriele Albertini e Guido Bertolaso sono i candidati più forti a Milano e a Roma. Questo dato, unito al desiderio di sfuggire a ...

