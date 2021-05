Casco monopattino elettrico: guida all’acquisto (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Casco monopattino è uno strumento di sicurezza essenziale, da scegliere attentamente. Scopriamo insieme qual è il modello migliore. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilè uno strumento di sicurezza essenziale, da scegliere attentamente. Scopriamo insieme qual è il modello migliore. su Notizie.it.

Trippone2 : @APatrignan @lefrasidiosho Tra l altro. Dovrebbero , prima di vendere i monopattini, spiegare ai monopattinari dov… - mauriziolosavio : @lefrasidiosho Basta far osservare la legge: casco e giubbotto per chi va in monopattino e nessuno lo usa più. - Ivan74327319 : @CorriereRomagna Insomma per questi mezzi ci vuole l'obbligo del casco o almeno il caschetto da bici,sia per le bic… -

Ultime Notizie dalla rete : Casco monopattino A Milano ancora 3 sinistri con monopattini, servono targa e assicurazione - Milano Post ...anziana travolta da un monopattino sul marciapiedi. È evidente che la situazione è allo sbando: bisogna subito intervenire con una legge che obblighi i monopattinisti ad avere assicurazione, casco e ...

Monopattini pericolosi in Italia: 2 morti e 46 incidenti nei primi quattro mesi 2021 ... casco e targa" ha commentato De Corato. A fine febbraio il comune di Palermo ha lanciato la campagna di "monopattino sharing" mettendo a disposizione 1.200 monopattini per il noleggio con un primo ...

Casco monopattino elettrico: guida all’acquisto Notizie.it Casco monopattino elettrico: guida all’acquisto Il casco monopattino è uno strumento di sicurezza essenziale, da scegliere attentamente. Scopriamo insieme qual è il modello migliore.

Da oggi 200 monopattini sulle strade di Piacenza: “Si trasforma la mobilità” La mobilità cittadina si trasforma. Da oggi sulle strade di Piacenza c’è una flotta di circa 200 monopattini elettrici: mezzi tanto attesi dai più giovani quanto criticati da qualcuno. “Una nuova moda ...

