Canoa, Francesca Genzo vola alle Olimpiadi nel K1 200 metri: a Szeged l’azzurra è seconda (Di giovedì 13 maggio 2021) Francesca Genzo vola a Tokyo. Sulle acque del bacino ungherese Maty-ér Regatta Course di Szeged l’azzurra ha conquistato la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo nel K1 200 metri. Nella finale che assegnava i pass a cinque cerchi la 27enne triestina (Fiamme Azzurre) si è resa protagonista di una gara praticamente perfetta con una progressione costante che le ha consegnato il secondo posto e la carta olimpica: 43.11 il tempo dell’azzurra che si piazza alle spalle della britannica Deborah Kerr (42.23), resistendo al fotofinish all’attacco della russa Natalia Podolskaia, terza in 43.29. Occasione persa invece per i fratelli Nicolae e Sergiu Craciun che chiudono la gara del C2 1000 metri in quarta posizione con il ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021)a Tokyo. Sulle acque del bacino ungherese Maty-ér Regatta Course diha conquistato la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo nel K1 200. Nella finale che assegnava i pass a cinque cerchi la 27enne triestina (Fiamme Azzurre) si è resa protagonista di una gara praticamente perfetta con una progressione costante che le ha consegnato il secondo posto e la carta olimpica: 43.11 il tempo delche si piazzaspdella britannica Deborah Kerr (42.23), resistendo al fotofinish all’attacco della russa Natalia Podolskaia, terza in 43.29. Occasione persa invece per i fratelli Nicolae e Sergiu Craciun che chiudono la gara del C2 1000in quarta posizione con il ...

