Allegri-Napoli | De Laurentiis prepara un colpo alla Mourinho? I due si sentono con regolarità Il patron segue l’ex Juve dal 2013

(Di giovedì 13 maggio 2021)alcomeRoma. Ildi teatro di Depotrebbe essere l’ingaggio del tecnico toscano che indal. Massimilianonon è uno di quelli particolarmente amati dtifoseria napoletana, da giocatore in maglia azzurra è passato inosservato, alcuni nemmeno lo ricordano. Da allenatore è stato sempre il nemico numero uno, la pallonata inflittagli da Lavezzi fu accolta con un boato dai tifosi del. Ma nel calcio tutto cambia, e i nemici possono diventare amici, vedi Antonio Conte.quando giocava nelSecondo la stampa specializzata: “Voci autorevoli all’interno del club spiegano come il ...

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI De Maggio: "alpista molto concreta: vi spiego la situazione" Salernitana, Castori: "Faccio il calcio efficace come Klopp, Simeone e ...... questo potrebbe indurrea virare altrove. Galeone suo ex mentore ed amico ha detto: 'Secondo me Massimiliano andrà al'. Una rivelazione importante fatta da un suo grande amico. 'Il ...Allegri al Napoli potrebbe essere un colpo alla Mourinho. De Laurentiis e il tecnico toscano si sentono con regolarità da temp ...Galeone è da sempre un estimatore di Massimiliano Allegri. L'ex calciatore del Pescara ed ex allenatore della Juve, è uno dei top allenatori in circolazione.