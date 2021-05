Valentino Rossi sul ritiro: “Stare nel paddock mi mantiene giovane” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Valentino Rossi sul ritiro: “Ho molti amici del paddock e non mi sento solo”. ROMA – Valentino Rossi è ritornato al parlare del possibile ritiro a pochi giorni dal weekend di Le Mans. Il Dottore ha confermato di sentirsi molto bene in questo mondo. “Negli ultimi anni – ha ammesso il pilota di Tavullia riportato da Tuttosport – ho avuto meno paura di smettere. Pensavo che una volta chiuso questo capitolo sarebbe stato tutto noioso. Il fatto è che mi piace la vita da atleta, allenarmi ogni giorno e avere un obiettivo. Forse quando appenderò il casco al chiodo dovrò fare qualcosa di importante“. E chissà forse nel Motorsport: “Ho ancora tanti amici e non mi sento solo – ha detto Rossi – passiamo tanto tempo insieme e questo mi ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 12 maggio 2021)sul: “Ho molti amici dele non mi sento solo”. ROMA –è ritornato al parlare del possibilea pochi giorni dal weekend di Le Mans. Il Dottore ha confermato di sentirsi molto bene in questo mondo. “Negli ultimi anni – ha ammesso il pilota di Tavullia riportato da Tuttosport – ho avuto meno paura di smettere. Pensavo che una volta chiuso questo capitolo sarebbe stato tutto noioso. Il fatto è che mi piace la vita da atleta, allenarmi ogni giorno e avere un obiettivo. Forse quando appenderò il casco al chiodo dovrò fare qualcosa di importante“. E chissà forse nel Motorsport: “Ho ancora tanti amici e non mi sento solo – ha detto– passiamo tanto tempo insieme e questo mi ...

