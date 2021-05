Tutti o quasi con Israele Salvini attacca le seconde generazioni

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Si chiama gamification, ma non c’è niente di ludico. È uno degli strumenti di propaganda dell’esercito israeliano. Si tratta di mettere in scena lo scontro, mai come in questi giorni terragno e legato alla materiale quotidianità dei palestinesi di Gerusalemme, utilizzando l’immaginario astrale e ormai egemone dei videogiochi. Queste guerre stellari a colpi di razzi e contraerea producono il loro corrispettivo nel dibattito politico italiano, effetto che va in scena alla manifestazione in difesa dial Portico d’Ottavia. Indetta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.