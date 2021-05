Torino - Milan Live 0 - 6: notte fonda granata, doppietta di Rebic (Di mercoledì 12 maggio 2021) La cronaca del secondo tempo 73' Dopo il sesto goal subito Sirigu perde la pazienza: il portiere è una furia urlando ai propri compagni di fare di più. 71' Goal Milan: Meite sradica palla nella ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 maggio 2021) La cronaca del secondo tempo 73' Dopo il sesto goal subito Sirigu perde la pazienza: il portiere è una furia urlando ai propri compagni di fare di più. 71' Goal: Meite sradica palla nella ...

Advertising

OptaPaolo : 6 - Il #Milan ha segnato sei reti in una trasferta di Serie A per la prima volta da maggio 2001 contro l'Inter e in… - AntoVitiello : Memorabile 7-0 del #Milan in casa del #Torino. Serata pazzesca per i rossoneri, con trame e giocate spettacolari. A… - SkySport : TORINO-MILAN 0-7 Risultato finale ? ? #Hernandez (19’) ? rig. #Kessie (26’) ? #Diaz (51’) ? #Hernandez (62’) ?… - LorenzoPTX : La Lazio fatica a vincere in casa col Parma retrocesso dopo aver perso con la Fiorentina, il Milan a Torino ne fa 3… - sportface2016 : VIDEO - #SerieA | #TorinoMilan 0-7, Tiziano #Crudeli impazzisce per la dominante prestazione dei rossoneri -