Strage alla festa di compleanno | il killer avrebbe sparato perché non lo avevano invitato alla festa

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Qualche giorno fa, il 28enne Teodoro Macias ha ucciso la sua fidanzata e cinque parenti della donna, prima di suicidarsi. Solo dopo giorni vengono a gi dettagli di unaria diventata tragedia con la morte di sei persone a unadidi: il movente Nel fine settimana in Colorado unaria ha sconvolto un giorno di. Un uomo ha ucciso sei persone a unadi, sembra, a causa di un mancato invito. Teodoro Macias ha ucciso la fidanzata Sandra Ibarra-Perez e cinque parenti, poi ha rivolto l’arma verso di sé ...

Advertising

DavidSassoli : Il mio profondo dolore per la strage alla scuola di #Kazan. Le mie condoglianze ai familiari delle vittime, un abbr… - MediasetTgcom24 : Colorado, strage alla festa di compleanno: 'Non lo avevano invitato al party' #colorado - emergency_ong : #Afghanistan #Esplosione vicino a una scuola femminile a #Kabul: al momento abbiamo già ricevuto 26 feriti, quasi t… - Internazionale : Dalle violenze tra israeliani e palestinesi alla stretta sul possesso delle armi da fuoco dopo la strage di Kazan i… - EnzoQuareEQ7 : RT @PaoloBi34876866: @EquinozioEstivo @Pgreco_ @EnzoQuareEQ7 Contando che le grandi virostar, supportate dai loro greggi di pecore, avevano… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage alla

Agenzia ANSA

...a Gerusalemme con l'arresto di 7 palestinesi per lancio di pietre contro fedeli ebrei dediti... Kazan, videoa scuola: morti e feriti/ Ex studente: "Odio tutti e sono dio"L'autore dellae la sua ragazza si frequentavano da circa un anno e, sebbene non ci fossero ... i membri della famiglia avevano più volte riportatopolizia dei suoi atti di gelosia e della ...Il 28enne Teodoro Macias ha ucciso un totale di sei persone, compresa la fidanzata Sandra Ibarra-Perez, sua coetanea ...Teodoro Macias, l’uomo di 28 anni che domenica ha ucciso sei persone durante una festa a Colorado Springs poi si è tolto la vita sparandosi, ...