Skull & Bones è stato rinviato ancora una volta da Ubisoft (Di mercoledì 12 maggio 2021) Skull & Bones di Ubisoft è stato rivelato all'E3 2017 ma sembra proprio che il titolo si farà attendere ancora per molto. Il gioco d'azione di Ubisoft Singapore è stato presentato come un titolo multiplayer che doveva essere lanciato nel 2018. L'anno scorso, il team ha annunciato che il gioco si era "evoluto" in qualcosa di "più grande" e ha rinviato il titolo almeno fino all'anno fiscale 2021-22. Nell'aggiornamento finanziario 2021 di Ubisoft, la società ha rivelato che il gioco non vedrà la luce fino all'anno fiscale 2022-23. Il rinvio, in realtà, non è troppo sorprendente. Dopotutto, con le difficoltà di produzione sorte nell'ultimo anno a causa della pandemia di COVID-19, la maggior parte degli studi ha dovuto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021)dirivelato all'E3 2017 ma sembra proprio che il titolo si farà attendereper molto. Il gioco d'azione diSingapore èpresentato come un titolo multiplayer che doveva essere lanciato nel 2018. L'anno scorso, il team ha annunciato che il gioco si era "evoluto" in qualcosa di "più grande" e hail titolo almeno fino all'anno fiscale 2021-22. Nell'aggiornamento finanziario 2021 di, la società ha rivelato che il gioco non vedrà la luce fino all'anno fiscale 2022-23. Il rinvio, in realtà, non è troppo sorprendente. Dopotutto, con le difficoltà di produzione sorte nell'ultimo anno a causa della pandemia di COVID-19, la maggior parte degli studi ha dovuto ...

Advertising

Console_Tribe : I risultati finanziari di Ubisoft: crescono gli incassi, Skull & Bones rinviato ancora - - AnGeL3DaRk3 : RT @tech_gamingit: Skull & Bones slitta ancora per 4 anni di fila: Ubisoft commenta con fiducia - tech_gamingit : Skull & Bones slitta ancora per 4 anni di fila: Ubisoft commenta con fiducia - oOShinobi777Oo : Skull & Bones slitta ancora per 4 anni di fila: Ubisoft commenta con fiducia - Elijah_Skull : Merei- HAHSHSHAJAKSH ES QUE- -