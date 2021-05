Serie A, Sampdoria-Spezia: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per raccogliere punti pesanti e credere ancora nella salvezza. Sampdoria-Spezia è l’ultima chiamata per i bianconeri per inseguire la permanenza in Serie A. Ci si avvicina al termine di una stagione dispendiosa ed entusiasmante. Ancora una volta la squadra di Claudio Ranieri ha il gravoso compito di giudice e boia in questa Serie A. Dopo la sconfitta per 5-1 contro l’Inter, i blucerchiati tornano ad essere coinvolti in una sfida fondamentale per la salvezza. Vincenzo Italiano conosce la professionalità della Sampdoria e sa che deve caricare l’ambiente bianconero in vista di questa super sfida da dentro o fuori. Lo Spezia deve anche dimentica un periodo decisamente negativo, condito da molti bassi e pochi alti. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta contro il Napoli per 1-4. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Per raccogliere punti pesanti e credere ancora nella salvezza.è l’ultima chiamata per i bianconeri per inseguire la permanenza inA. Ci si avvicina al termine di una stagione dispendiosa ed entusiasmante. Ancora una volta la squadra di Claudio Ranieri ha il gravoso compito di giudice e boia in questaA. Dopo la sconfitta per 5-1 contro l’Inter, i blucerchiati tornano ad essere coinvolti in una sfida fondamentale per la salvezza. Vincenzo Italiano conosce la professionalità dellae sa che deve caricare l’ambiente bianconero in vista di questa super sfida da dentro o fuori. Lodeve anche dimentica un periodo decisamente negativo, condito da molti bassi e pochi alti. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta contro il Napoli per 1-4. ...

