Sassuolo-Juventus, torna a segnare Cristiano Ronaldo: 100 gol con i bianconeri (VIDEO) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cristiano Ronaldo dice cento in bianconero. Nel primo tempo tra Sassuolo e Juventus, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, il portoghese viene lanciato a rete, orienta la conclusione con un controllo perfetto e poi con il sinistro fredda Consigli segnando il gol numero cento con la maglia della Juventus. Ecco la rete dello 0-2, in alto il VIDEO. SportFace.

