(Di mercoledì 12 maggio 2021) All’evento “Home 2021”annuncia la propria vision sugli elettrodomestici “su misura”, a partire dall’arrivo anche in Italia della gamma di frigoriferiIn occasione dell’evento virtuale “Home 2021”,Electronics ha annunciato l’arrivo in Europa e in Italia della gamma, i frigoriferi personalizzabili e modulari che rivoluzionano il concetto di elettrodomestico, rendendo il frigo un elemento d’arredo capace di impreziosire ogni casa, senza rinunciare alla tecnologia innovativa firmata. Daniele Grassi, Vice President Home Appliances DivisionElectronics Italia, spiega: Siamo orgogliosi di questo lancio: rappresenta l’ennesimo passo avanti dinella categoria dei ...

Advertising

tuttoteKit : #Samsung #BESPOKE: un frigorifero modulare, personalizzabile e smart #tuttotek - Digital_Day : Non è la prima volta che il mondo dell'elettronica di consumo, normalmente vincolato in poche versioni e finiture,… - CeotechI : RT @CeotechI: La linea di elettrodomestici BESPOKE Samsung diventa globale... - #samsung #BESPOKEPanelFixed #BESPOKEPanelReady #BESPOKEAirD… - CeotechI : La linea di elettrodomestici BESPOKE Samsung diventa globale... - #samsung #BESPOKEPanelFixed #BESPOKEPanelReady… - PlanetR7_ : Samsung inaugura Bespoke Home 2021: ecco la nuova linea di elettrodomestici hi-tech -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung BESPOKE

Samsung Newsroom Italy

Dare la massima libertà all'utente, per creare un frigorifero che rispecchi in pieno le sue esigenze ma che sia anche un elemento d'arredo. È questo quanto si proponecon, la nuova gamma di frigoriferi modulari, vista in anteprima all'IFA di Berlino già nel 2019 e il cui lancio imminente era stato annunciato al CES virtuale di quest'anno....Un'alleanza traElectronics Italia e scuola porterà alla realizzazione del progetto...La società di consegne vittima di un incidente di sicurezza: 160GB di informazioni riservate sarebbero già in vendita sul dark web per una cifra di 85 mila dollari ...La nuova gamma di frigoriferi BeSpoke fa della libertà il suo punto forte: si potranno combinare diversi moduli per creare il frigo perfetto per le proprie esigenze. E si potranno personalizzare anche ...