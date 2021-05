NBA 2021 | i risultati della notte 12 maggio | Lakers battono Knicks all’overtime | Heat ai playoff

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Undici partite in questa vibranteNBA, che emette alcuni verdetti, non ne sentenzia definitivamente altri e cambia ancora la griglia die play-in, in attesa dell’ultimo giorno di regular season che, nel pomeriggio americano di domenica, vedrà in campo tutte e 30 le franchigie. Lo scontro di cartello lo vincono i Los Angeles(39-30), chei New York(38-31) per 101-99 e li costringono a lasciare per il momento la quarta posizione a Est. Con LeBron James ancora in attesa di rientrare, sono i 23 punti di Kyle Kuzma, i 20 di Anthony Davis e i 16 con 18 rimbalzi di Andre Drummond a neutralizzare la coppia Julius Randle-Derrick Rose (31 e 27). La giocata più importante, però, è di Talen Horton-Tucker: la tripla del sorpasso gialloviola a poco ...