Migranti, l'Italia in pressing sulla Ue ma ancora nessuna risposta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Italia in pressing sull'Europa per una risposta concreta in termini di solidarietà per ricollocare chi sbarca. Al momento però nessun Paese si è fatto avanti. 'L'auspicio - ha spiegato il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 maggio 2021)insull'Europa per unaconcreta in termini di solidarietà per ricollocare chi sbarca. Al momento però nessun Paese si è fatto avanti. 'L'auspicio - ha spiegato il ...

Advertising

LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI A DRAGHI: “L’ITALIA FACCIA COME SPAGNA, GRECIA E FRANCIA” - LegaSalvini : MIGRANTI, QUASI 1.500 A LAMPEDUSA: PRESSING SALVINI SU DRAGHI, VERSO CABINA DI REGIA - HuffPostItalia : Anche stavolta Italia lasciata sola sui migranti - MassimoMalvest1 : RT @metellodsrosa: Voglio la garanzia automatica del reddito di cittadinanza per tutti i migranti che arrivano in Italia. Nessuno è clandes… - QuotidianoEnerg : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #12maggio. Tra i temi: ?? @LegaSalvini @forza_italia e @ItaliaViva spingono su riapert… -