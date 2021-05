Medio Oriente | 1 050 razzi lanciati da Gaza | l' 85% intercettato | Israele | uccisi alti comandanti di Hamas

Advertising

capuanogio : #Buffon, addio amaro alla #Juventus. Questa sera in campo contro il #Sassuolo ma ha sofferto le tante panchine (sop… - fattoquotidiano : Il Medio Oriente ha tante crisi drammatiche – Covid, guerre senza fine in Siria, Yemen e Libia, estremismo islamico… - AA31192Patriota : RT @vocedelpatriota: Medio Oriente: delegazione FdI a manifestazione solidarietà Comunità Ebraica - TosiniPietro : RT @alanfriedmanit: Gli attacchi di Hamas sono un tentativo di escalation appoggiato dai nemici di Israele ma chi vuole veramente la guerra… - lucerruti : RT @alanfriedmanit: Gli attacchi di Hamas sono un tentativo di escalation appoggiato dai nemici di Israele ma chi vuole veramente la guerra… -

Ultime Notizie dalla rete : Medio Oriente

Nel 2004 è diventata redattrice di AP per il, a Il Cairo. Da lì ha guidato la copertura della guerra in Iraq, del conflitto tra Israele e Hezbollah, della crisi del Darfur e del ...E' iniziata con una nuova pioggia di razzi verso Israele la giornata in. La Jihad islamica, il secondo più grande gruppo armato palestinese nella Striscia di Gaza , ha annunciato di averne lanciati 100 'in risposta ad attacchi su edifici e civili'. Intanto ...La giornalista, già vicedirettrice di Associated Press, prenderà il posto di Martin Baron, che ha diretto il giornale dal 2012 al febbraio del 2021 ...Più in dettaglio, nel ramo Danni, l’area Europa-Medio Oriente-Africa ha registrato una raccolta di 6,2 miliardi (+16%), mentre il Nord America ha registrato premi per 3,9 miliardi (+17%), l’Asia ...