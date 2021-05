L’Intelligenza Artificiale ‘suona’ i violini del futuro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Come prevedere il suono che produrrà un pezzo di legno una volta trasformato in una tavola di violino? Che forma dargli perché suoni al meglio? Ci pensa L’Intelligenza Artificiale. E’ questa la conclusione a cui sono giunti i ricercatori del Musical Acou-stics Lab del Politecnico di Milano, che hanno appena pubblicato il loro studio sulla rivista Nature Scientific Reports. Nell’articolo “A Data-Driven Approach to Violinmaking” il fisico e liutaio cileno Sebastian Gonzalez (postdoc) e il mandolinista professionista Davide Salvi (dottorando) mostrano come una rete neurale molto semplice sia in grado di predire il comportamento vibratorio di tavole di violino a partire da un numero limitato di parametri geometrici e meccanici della tavola stessa.“La capacità di prevedere come suona un violino con una determinata forma può ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Come prevedere il suono che produrrà un pezzo di legno una volta trasformato in una tavola di violino? Che forma dargli perché suoni al meglio? Ci pensa. E’ questa la conclusione a cui sono giunti i ricercatori del Musical Acou-stics Lab del Politecnico di Milano, che hanno appena pubblicato il loro studio sulla rivista Nature Scientific Reports. Nell’articolo “A Data-Driven Approach to Violinmaking” il fisico e liutaio cileno Sebastian Gonzalez (postdoc) e il mandolinista professionista Davide Salvi (dottorando) mostrano come una rete neurale molto semplice sia in grado di predire il comportamento vibratorio di tavole di violino a partire da un numero limitato di parametri geometrici e meccanici della tavola stessa.“La capacità di prevedere come suona un violino con una determinata forma può ...

Advertising

fammi_ridere : @Corriere Crederò nell'intelligenza artificiale il giorno in cui un programa, per esempio, di amministrazione finan… - rinaldodinino : RT @ilgiornale: Intelligenza artificiale, text mining, machine learning: ecco la flotta di algoritmi che l'Agenzia delle Entrate vuole util… - StivaleDigitale : Per sfruttare al massimo l'Intelligenza Artificiale in azienda ed ambire alla creazione di un'azienda intelligente,… - ogdabaum : RT @formicablu: Alla ricerca di nuovi siti archeologi con l'intelligenza artificiale - PC19756 : RT @antgrasso_IT: La sanità pubblica non può sottovalutare l'impatto dell'intelligenza artificiale; i benefici conseguenti sono importanti… -