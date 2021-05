Knockout City Block Party

(Di mercoledì 12 maggio 2021), il titolo di Velan Studios dedicato agli appassionati di dodgeball, lancerà unin-game il 21 maggio: si tratta di un evento gratuito in stile festival che prevede 10 giorni consecutivi di contenuti ininterrotti“-till-you-drop” dal 21 maggio alle 14:00 al 30 maggio alle 14:00. EA e Velan danno il benvenuto a tutti

Advertising

FilmMusicTracks : RT @gamescore_it: Knockout City, gli sviluppatori parlano della colonna sonora del gioco! - - gamescore_it : Knockout City, gli sviluppatori parlano della colonna sonora del gioco! - - CineWriting : Che suono fa una palla da dodgeball? Scopriamolo nel dietro le quinte di Knockout City! - GamingToday4 : Knockout City: il team di sviluppo ci mostra il sound design nel dettaglio - GamingToday4 : Knockout City: i The Soundlings hanno collaborato alla colonna sonora, ora su Spotify e altri servizi -

Ultime Notizie dalla rete : Knockout City

L'imminente lista di giochi di EA includee Mass Effect Legendary Edition, con titoli sportivi annuali assortiti e Battlefield in arrivo nel corso dell'anno. La società ha confermato l'...V elan Studios ha recentemente svelato diversi retroscena molto interessanti sul sound design di, il suo nuovo titolo di dodgeball. Velan Studios sta portando il familiare suono 'Thwack' in, il suo prossimo titolo di dodgebrawl a squadre che verrà lanciato il 21 ...Velan Studios ha svelato diversi retroscena molto interessanti sul sound design di Knockout City, il suo nuovo titolo di dodgeball.Velan Studios sta portando il familiare suono "Thwack" (il rumore che un colpo produce all’impatto) in Knockout City, il suo prossimo titolo di dodgebrawl a s ...