Juve, il secondo addio di Buffon e l’ombra di una Juve senza totem (Di mercoledì 12 maggio 2021) Buffon saluta, stavolta per davvero. A fine stagione darà il suo addio a una Juve al momento fuori dalla Champions, indeciso se smettere o no Avrebbe meritato un altro epilogo, sicuramente lo aveva sognato, trionfale, dopo aver finalmente sollevato quella Champions che ha inseguito invano per una carriera e mezza. Invece oggi Gigi Buffon rischia di giocare l’ultima partita in Serie A contro il Sassuolo, al termine di una stagione storta, sbiadita, con più tonfi che successi e al momento con una Juve fuori dalla zona Champions. Le parole di amore e gratitudine sui social non dicono tutto, dietro all’addio di Gigi c’è anche la sensazione di sentirsi quasi di troppo, ormai lontano dai progetti della società e le idee di Pirlo e il suo staff, il suo ciclo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021)saluta, stavolta per davvero. A fine stagione darà il suoa unaal momento fuori dalla Champions, indeciso se smettere o no Avrebbe meritato un altro epilogo, sicuramente lo aveva sognato, trionfale, dopo aver finalmente sollevato quella Champions che ha inseguito invano per una carriera e mezza. Invece oggi Gigirischia di giocare l’ultima partita in Serie A contro il Sassuolo, al termine di una stagione storta, sbiadita, con più tonfi che successi e al momento con unafuori dalla zona Champions. Le parole di amore e gratitudine sui social non dicono tutto, dietro all’di Gigi c’è anche la sensazione di sentirsi quasi di troppo, ormai lontano dai progetti della società e le idee di Pirlo e il suo staff, il suo ciclo ...

Advertising

gianluigibuffon : Ogni inizio ha anche una fine. E questa è la fine del mio secondo tempo alla Juve. Una decisione presa, maturata e… - JuventusFCYouth : ??? | La gara tra la nostra #Under23 e la @ProVercelli1892 valida per il secondo turno dei Playoff, inizialmente in… - Eurosport_IT : MILAN STELLARE ALLO STADIUM ???? Juve ko in casa contro i rossoneri: vittoria fondamentale in chiave Champions Leag… - infoitsport : Buffon: 'Finito il mio secondo tempo alla Juve' - IglesiasRonald1 : RT @gianluigibuffon: Ogni inizio ha anche una fine. E questa è la fine del mio secondo tempo alla Juve. Una decisione presa, maturata e co… -