Israele - Gaza, pioggia di razzi palestinesi. Raid aerei sulla Striscia: uccisi capi Hamas (Di mercoledì 12 maggio 2021) Israele e Gaza sono di nuovo sull'orlo di una guerra: da più di 48 ore sullo Stato ebraico piovono razzi e i caccia con la stella di David continuano a bombardare l'enclave palestinese. Il bilancio ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021)sono di nuovo sull'orlo di una guerra: da più di 48 ore sullo Stato ebraico piovonoe i caccia con la stella di David continuano a bombardare l'enclave palestinese. Il bilancio ...

Advertising

Internazionale : C’è stato un tempo in cui questo aumento degli scontri a Gerusalemme e a Gaza avrebbe causato una mobilitazione int… - ilpost : I combattimenti tra Israele e la Striscia di Gaza si sono intensificati martedì sera. Sono i più gravi dalla guerra… - repubblica : ?? Israele, pioggia di razzi da Gaza nella notte. Uccisi nei raid dirigenti di Hamas. Nuovi scontri a Gerusalemme - DavideBattin : RT @chiaberger: Qui c’è chi posta solo le bombe su Gaza e chi solo quelle su Tel Aviv. Vogliamo smetterla? Si muore da una parte come dall’… - CioppyC : RT @senzasinistra: A chi non lo sa vorrei ricordare che nella striscia di #Gaza(un territorio grande una volta e mezzo il comune di Faenza)… -