Inter, Zhang non fa chiarezza sul futuro: i big ora si guardano attorno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Steven Zhang non ha ancora fatto chiarezza sul futuro economico-finanziario dell’Inter, così i big starebbero anche valutando le proposte dall’estero Che l’Inter non navighi in acque calme sotto il profilo economico-finanziario è ormai cosa nota. Ma a pesare in casa nerazzurra, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe anche la mancata chiarezza nei confronti del gruppo squadra da parte di Steven Zhang. Nel discorso al gruppo, infatti, il presidente non ha fatto menzioni su una visione futura e sulle prospettive di un’Inter scudettata. Atteggiamento che avrebbe messo sull’attenti i calciatori nerazzurro, con i big che avrebbero anche cominciato a guardarsi attorno. Il Manchester City e il Chelsea hanno intensificato il ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Stevennon ha ancora fattosuleconomico-finanziario dell’, così i big starebbero anche valutando le proposte dall’estero Che l’non navighi in acque calme sotto il profilo economico-finanziario è ormai cosa nota. Ma a pesare in casa nerazzurra, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe anche la mancatanei confronti del gruppo squadra da parte di Steven. Nel discorso al gruppo, infatti, il presidente non ha fatto menzioni su una visione futura e sulle prospettive di un’scudettata. Atteggiamento che avrebbe messo sull’attenti i calciatori nerazzurro, con i big che avrebbero anche cominciato a guardarsi. Il Manchester City e il Chelsea hanno intensificato il ...

ZZiliani : Mio parere personale. #Zhang non ha grandi giustificazioni: se non ce la fa più, venda l'#Inter al miglior offerent… - FcInterNewsit : FcIN - Inter, situazione allarmante: Zhang chiede sacrifici ma senza un programma. Conte e i big adesso valutano l'… - DiMarzio : #Inter | Zhang ha incontrato i calciatori, a cui ha chiesto un importante sforzo economico: i dettagli - CarmineNocerin4 : @Inter @SerieA @Lenovo @lenovoitalia Ma l'anno prossimo come giochiamo? Zhang vendi subito!!! Se non puoi permetterti - LukeFenek : RT @GiulioMola: Se 4 dirigenti dell'Inter, il mister e anche un giocatore dicono pubblicamente che ci sono seri problemi finanziari chieden… -