Iniesta compie 37 anni | i compagni di squadra gli tirano una torta in faccia VIDEO

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Andresha spento 37 candeline ed i suoidilo hanno festeggiato a dovere. Il centrocampista spagnolo, che milita tra le fila del Vissel Kobe, in Giappone, in occasione del suo compleanno ha ricevuto unain. In un simpatico siparietto sul campo d’allenamento, i giocatori del club giapponese lo hanno infatti celebrato tirandogli unain testa. Risate, applausi, sorrisi e tanto entusiasmo hanno accompagnato il tutto. In alto e di seguito il. SportFace.

Sportface.it

TOKYO (GIAPPONE) - Compleanno numero 37 speciale per Andres. Il fuoriclasse spagnolo, infatti, proprio nel giorno in cui37 anni, ha firmato il rinnovo del contratto per altri due anni con il Vissel Kobe, club giapponese nel quale milita dal ...Andres, proprio nel giorno in cui37 anni, ha firmato il rinnovo del contratto per altri due anni con il Vissel Kobe , club giapponese nel quale milita dal 2018 dopo la chiusura della sua ...Compie gli anni oggi uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio. Una carriera vissuta in maglia blaugrana e con Xavi, suo compagno di reparto, ha segnato un’epoca. Ha vinto tutto ...Pedina fondamentale del Manchester City di Guardiola, Foden vanta già un palmarès da fare invidia ai più grandi ...