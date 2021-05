Fonseca | «Vogliamo regalare il Derby ai nostri tifosi | la squadra vuole vincere»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Al termine della sfida tra Inter e Roma, Pauloha parlato in conferenza stampa in vista del. Le sue dichiarazioni La Roma perde per 3-1 a San Siro contro l’Inter e dice definitivamente addio all’Europa League per la prossima stagione. Al termine del match, il tecnico giallorosso Pauloha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulcontro la Lazio di sabato prossimo. Ecco le sue dichiarazioni. «Abbiamo molta voglia diilai, dobbiamo recuperare i giocatori, non abbiamo molto tempo. Laquesta partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

È un risultato pesante": è l'analisi di Paulo, a Roma Tv, dopo la sconfitta per 3 - 1 ... Noimettere coraggio ed attaccamento in questo finale. Ora penseremo al derby. Abbiamo molta ...Al termine del match Pauloè intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per analizzare la partita: "Abbiamo lasciato nel primo tempo l'Inter uscire in contropiede, la prima volta ...Al termine della sfida tra Inter e Roma, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa in vista del Derby. Le sue dichiarazioni La Roma perde per 3-1 a San Siro contro l’Inter e dice definitivamente ...L’Inter non si ferma e batte anche la Roma nella terzultima di campionato. A San Siro finisce 3-1 grazie ai gol di Brozovic, Vecino e Lukaku, mentre ai capitolini non basta Mkhitaryan. I giallorossi p ...