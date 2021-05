Fondo Complementare in Gazzetta: le misure che accompagnano il PNRR (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo l’approvazione in via definitiva del Recovery Plan italiano, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e il contestuale invio in Europa per poter successivamente accedere ai fondi del Next Generation EU, è stato emanato il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che fornisce le prime indicazioni sul Fondo Complementare al PNRR, ovvero quel Fondo creato per finanziare tutti quei progetti che per la loro natura non potevano rientrare nel Recovery Plan. Il Fondo prevede investimenti per 30 miliardi e 622 milioni di euro che serviranno a finanziare progetti dal 2021 al 2026. Il Dl 59/2021, all’articolo 1, elenca tutte le misure che verranno intraprese con i finanziamenti del Fondo, all’interno del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo l’approvazione in via definitiva del Recovery Plan italiano, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e il contestuale invio in Europa per poter successivamente accedere ai fondi del Next Generation EU, è stato emanato il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che fornisce le prime indicazioni sulal, ovvero quelcreato per finanziare tutti quei progetti che per la loro natura non potevano rientrare nel Recovery Plan. Ilprevede investimenti per 30 miliardi e 622 milioni di euro che serviranno a finanziare progetti dal 2021 al 2026. Il Dl 59/2021, all’articolo 1, elenca tutte leche verranno intraprese con i finanziamenti del, all’interno del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Fondo Complementare Superbonus 110%, le nuove regole: cambiano le scadenze (ma non per tutti) 59 , " Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti ". Le novità sono contenute nei nuovi commi 3 - bis e 8 - ...

Superbonus, proroga lunga per condomini e IACP: quando la scadenza slitta a fine 2023 Superbonus, proroga per condomini e IACP nel decreto n. 59/2021. Il decreto che stabilisce la ripartizione dei 30,9 miliardi previsti dal Fondo complementare al Recovery Plan modifica la scadenza del superbonus 110 per cento , allungando, seppur parzialmente, la durata dell'agevolazione. Per i condomini l'accesso al superbonus del 110 ...

PNRR, il decreto sul Fondo complementare in GU eDotto - Informazione Professionale Superbonus, proroga lunga per condomini e IACP: quando la scadenza slitta a fine 2023 Superbonus, proroga lunga della scadenza per fruire dell’agevolazione per condomini e IACP. Le date per l’accesso all’agevolazione del 110 per cento (...) ...

PNRR, Cgia Mestre critica : “Ogni anno spendiamo 4 Recovery Fund Firenze – I soldi messi a disposizione dell’Italia con il Recovery Fund basteranno per rimetterne in carreggiata l’economia, distrutta da quasi due anni di pandemia? A suonare note dolenti ci pensa l‘ ...

