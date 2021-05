Ex carabiniere ucciso a Copertino: disposta l'autopsia, due indagati (Di mercoledì 12 maggio 2021) LECCE - Ci sarebbero due indagati nell'inchiesta sull'omicidio di Silvano Nestola, l'ex carabiniere ucciso lo scorso 3 maggio in contrada 'Tarantini' a Copertino mentre usciva di sera da casa di sua ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021) LECCE - Ci sarebbero duenell'inchiesta sull'omicidio di Silvano Nestola, l'exlo scorso 3 maggio in contrada 'Tarantini' amentre usciva di sera da casa di sua ...

Al via il processo per l'omicidio del cuoco modicano Peppe Lucifora. Focus sul Dna Al via in Corte d'Assise di Siracusa il processo a carico del 40enne, all'epoca dei fatti carabiniere in servizio, arrestato il 15 giugno dell'anno scorso con l'accusa di aver ucciso il cuoco modicano Peppe Lucifora, il 10 novembre del 2019 nell'abitazione del quartiere Dente di Modica. Ad ...

Ex carabiniere ucciso a Copertino: disposta l'autopsia, due indagati

Ex carabiniere ucciso a Copertino: disposta l'autopsia, due indagati L’avviso dell’esame autoptico è stato notificato questa mattina anche al fratello e alla sorella dell’ex carabiniere, in qualità di persone offese ...

