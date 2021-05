David di Donatello, nella notte di Sofia trionfa Volevo Nascondermi (Di mercoledì 12 maggio 2021) E' Sofia Loren la grande protagonista dei 66esimi David di Donatello. All'attrice napoletana Il David come miglior attrice protagonista per "La vita davanti a sé": la grande attrice è al suo settimo David su sette candidature, da "La ciociara" (1961) a "Una giornata particolare" (1978). "L'emozione è la stessa della prima volta, e la gioia è la stessa. Voglio continuare a fare film: senza il cinema, non posso vivere" ha detto ricevendo il premio. Standing ovation per lei, premiata a 86 anni, come per il bellissimo discorso di Emma, la figlia di Mattia Torre. Altra standing ovation per Gigi Proietti ricordato dall'amico Enrico Brignano, omaggio cui è seguito il ricordo degli artisti che sono scomparsi quest'anno. Presenti tutti i candidati presenti in due location, gli storici studi televisivi 'Fabrizio ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 12 maggio 2021) E'Loren la grande protagonista dei 66esimidi. All'attrice napoletana Ilcome miglior attrice protagonista per "La vita davanti a sé": la grande attrice è al suo settimosu sette candidature, da "La ciociara" (1961) a "Una giornata particolare" (1978). "L'emozione è la stessa della prima volta, e la gioia è la stessa. Voglio continuare a fare film: senza il cinema, non posso vivere" ha detto ricevendo il premio. Standing ovation per lei, premiata a 86 anni, come per il bellissimo discorso di Emma, la figlia di Mattia Torre. Altra standing ovation per Gigi Proietti ricordato dall'amico Enrico Brignano, omaggio cui è seguito il ricordo degli artisti che sono scomparsi quest'anno. Presenti tutti i candidati presenti in due location, gli storici studi televisivi 'Fabrizio ...

Advertising

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su Rai… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - memole73 : RT @LucaniaFilmfest: Plauso e consensi social per l'appello dell'attore #PierfrancescoFavino che ieri, nel corso della cerimonia dei David… - xho : RT @RaiUno: “Bravo papà” ?? Emma Torre ritira il David per suo papà Mattia. La 66esima edizione dei David di Donatello è su RaiPlay ?? https… -