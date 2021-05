CorSport: Inzaghi-Lazio, il rinnovo non è più scontato. E spunta l’ombra del Tottenham (Di mercoledì 12 maggio 2021) A leggere il Corriere dello Sport di oggi, il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio non sembra essere più così scontato. Il quotidiano sportivo parla anche dell’interessamento concreto del Tottenham. “Dopo il sondaggio del Leicester, è spuntato il Tottenham per Inzaghi”. Non c’è un’offerta concreta ma un interesse reale a cui il tecnico, data la situazione di stallo contrattuale, non direbbe di no. “L’interesse è reale, non ancora concretizzato attraverso un’offerta. Qualche movimento c’è stato e le sirene inglesi sono arrivate al tecnico, piuttosto perplesso (anche se pubblicamente ha lanciato soltanto segnali distensivi) per come si sta evolvendo il rapporto con la Lazio. A questo punto, non direbbe no agli Spurs”. Per quanto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) A leggere il Corriere dello Sport di oggi, ildi Simonecon lanon sembra essere più così. Il quotidiano sportivo parla anche dell’interessamento concreto del. “Dopo il sondaggio del Leicester, èto ilper”. Non c’è un’offerta concreta ma un interesse reale a cui il tecnico, data la situazione di stallo contrattuale, non direbbe di no. “L’interesse è reale, non ancora concretizzato attraverso un’offerta. Qualche movimento c’è stato e le sirene inglesi sono arrivate al tecnico, piuttosto perplesso (anche se pubblicamente ha lanciato soltanto segnali distensivi) per come si sta evolvendo il rapporto con la. A questo punto, non direbbe no agli Spurs”. Per quanto ...

