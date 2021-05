Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una nuova casa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una nuova casa: lo ha appena annunciato l’imprenditrice digitale in una story su Instagram. «Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Una casa familiare. Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la nostra casa dei sogni», ha detto Chiara Ferragni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 maggio 2021) Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una nuova casa: lo ha appena annunciato l’imprenditrice digitale in una story su Instagram. «Abbiamo comprato la nostra prima casa insieme. Una casa familiare. Quella in cui siamo, anche se ci stiamo benissimo, è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la nostra casa dei sogni», ha detto Chiara Ferragni.

airplanesf : Chiara Ferragni che annuncia di aver comprato casa ma colleghiamoci con Taola Purani - HaytenMaster : A più di un'anno dalla sua uscita, che cosa ci lascia il documentario di #ChiaraFerragni, #Unposted? La mia recensi… - scherbatskj : letteralmente Chiara Ferragni unica influencer a non aver concentrato l'intero profilo sulla sua gravidanza - flelo3 : raga riguardo le storie di chiara ferragni in costume nel 2014 non si sarebbero MAI viste foto del genere su insta finalmente cazzo - _lollooo_ : Vedo bambine di sette anni con outfit che costano più di quelli di Chiara Ferragni, qualcuno mi spiega come è possibile? -