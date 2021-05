Cambiano i nuovi termini di utilizzo di WhatsApp: chi non accetta è fuori (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 15 maggio WhatsApp aggiornerà i suoi termini d’uso e la sua informativa sulla privacy e tutti gli utenti che non accetteranno le nuove condizioni incorreranno in un’interruzione del servizio. Questa interruzione, però, non sarà immediata. Ciò vuol dire che se un utente il 15 maggio si dimenticherà di accettare il cambiamento di WhatsApp, avrà a disposizione alcune settimane per continuare a utilizzare le principali funzionalità dell’app prima che questa smetta di funzionare. Questo cambiamento è funzionale all’aggiunta di una nuova caratteristica dell’app di messaggistica: WhatsApp Business. La piattaforma, infatti, ha inserito la possibilità di effettuare acquisti in-app dai profili business che hanno messo a disposizione dei loro contatti un catalogo prodotti. Essendo un’attività commerciale gli ... Leggi su wired (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 15 maggioaggiornerà i suoid’uso e la sua informativa sulla privacy e tutti gli utenti che non accetteranno le nuove condizioni incorreranno in un’interruzione del servizio. Questa interruzione, però, non sarà immediata. Ciò vuol dire che se un utente il 15 maggio si dimenticherà dire il cambiamento di, avrà a disposizione alcune settimane per continuare a utilizzare le principali funzionalità dell’app prima che questa smetta di funzionare. Questo cambiamento è funzionale all’aggiunta di una nuova caratteristica dell’app di messaggistica:Business. La piattaforma, infatti, ha inserito la possibilità di effettuare acquisti in-app dai profili business che hanno messo a disposizione dei loro contatti un catalogo prodotti. Essendo un’attività commerciale gli ...

