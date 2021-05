Basiliano | torri e oggetti intelligenti per la città del futuro

Leggi su udine20

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Qui, un’”edicola digitale” alimentata a pannelli solari e munita di una rastrelliera con prese di alimentazione per biciclette elettriche, in cui entrare liberamente per ricaricare i cellulari o pagare varie utenze. Poco più in là, smart tower di varie tipologie e dimensioni in grado di contenere antenne e tecnologie 5G per la comunicazione mobile, ma anche di supportare grandi schermi su cui fare scorrere pubblicità e informazioni di servizio oppure di alloggiare un defibrillatore automatico a uso pubblico. E ancora, pali per l’illuminazione cittadina con sensori e telecamere che registrano moltissime informazioni – dall’andamento dei parcheggi liberi al numero di persone che transitano per una via, e a che distanza tra loro; dal livello del traffico a quello dell’inquinamento – e le restituiscono sotto forma di dati e statistiche utili alla comunità, in modo da gestire le criticità e ...