Assassin' s Creed Valhalla riceverà domani la prima espansione ' L' Ira dei Druidi'

Ubisoft ha annunciato che da domani sarà disponibile per tutte le piattaforme la prima principale espansione di Assassin's Creed Valhalla, L'Ira dei Druidi. La nuova avventura di Eivor vedrà i giocatori impegnati in un viaggio nell'incantevole e seducente Irlanda, alla scoperta dei misteri di un antico culto Druidico, i Figli di Danu. Tuffandosi nei miti e nel folklore gaelico, dovranno farsi strada attraverso foreste infestate e scenari impressionanti aiutando i re gaelici a unificare l'Irlanda. La storia incomincia quando Eivor è chiamato in Irlanda dal lontano cugino Barid. Si trova presto coinvolto con l'Alto Re d'Irlanda Flann Sinna in un pericoloso viaggio per riunire le varie fazioni sul campo. L'intrigante e infida Irlanda celtica è una nuova

