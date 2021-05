"3 vs 1". "All'inizio sembrava non volesse". Le chat di Ciro Grillo e i suoi amici (Di mercoledì 12 maggio 2021) “3 vs 1”. “All’inizio sembrava non volesse”. “Ho paura che quella ci abbia denunciato”. Sono queste alcune delle frasi incriminate al vaglio degli inquirenti scambiate nella chat “Official Mostri” fra Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia e gli amici all’indomani della serata nella villa di Porto Cervo in cui nella loro ricostruzione si sarebbe consumato un “rapporto consenziente”; in quella della ragazza italo-norvegese che li ha denunziati invece si sarebbe trattato di “violenza sessuale”. Come riporta il Corriere della Sera: Nella loro visione della vita quell’esperienza era da raccontare. Sesso in tre con una sola ragazza e poi, quando lei torna a casa, le vanterie con gli amici via chat. Cose più o ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) “3 vs 1”. “All’non”. “Ho paura che quella ci abbia denunciato”. Sono queste alcune delle frasi incriminate al vaglio degli inquirenti scambiate nella“Official Mostri” fra, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia e gliall’indomani della serata nella villa di Porto Cervo in cui nella loro ricostruzione si sarebbe consumato un “rapporto consenziente”; in quella della ragazza italo-norvegese che li ha denunziati invece si sarebbe trattato di “violenza sessuale”. Come riporta il Corriere della Sera: Nella loro visione della vita quell’esperienza era da raccontare. Sesso in tre con una sola ragazza e poi, quando lei torna a casa, le vanterie con glivia. Cose più o ...

