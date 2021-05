Uomini e Donne, Tina e Gianni contro la dama: “Allora sei scema” (Di martedì 11 maggio 2021) Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti di Uomini e Donne, hanno perso la pazienza contro una dama che è tornata con chi ha sempre detto che non era preso da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 11 maggio 2021)Cipollari eSperti, opinionisti di, hanno perso la pazienzaunache è tornata con chi ha sempre detto che non era preso da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - LB19712 : RT @vittoriale: #PrimaPagina @ilgiornale Sotto il mausoleo c’è una cappella circolare con undici nicchie. Per @GBGuerri il luogo perfetto p… - ganyutheism : vedo uomini e donne per una volta e c'è un bordello -