Una Vita e Daydreamer, anticipazioni mercoledì 12 maggio: imprevisti e scelte (Di martedì 11 maggio 2021) Una Vita e Daydreamer non smetteranno di assicurare al pubblico di Canale 5 grandi colpi di scena ed emozioni, come annunciano le anticipazioni di mercoledì 12 maggio. Ad Acacias, Marcia deciderà finalmente di lasciarsi alle spalle la storia impossibile con Felipe ora che lui aspetta un figlio da Genoveva e sta per sposarsi, mente a Daydreamer i ragazzi saranno impegnati a fronteggiare un importante incontro di lavoro in agenzia che si rivelerà ricco di imprevisti e intoppi. Una Vita, trama puntata mercoledì 12 maggio: Marcia accetterà di partire con Israel La trama di Una Vita di mercoledì 12 maggio sottolinea che Israel comprerà altri due biglietti per Cuba e ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 11 maggio 2021) Unanon smetteranno di assicurare al pubblico di Canale 5 grandi colpi di scena ed emozioni, come annunciano ledi12. Ad Acacias, Marcia deciderà finalmente di lasciarsi alle spalle la storia impossibile con Felipe ora che lui aspetta un figlio da Genoveva e sta per sposarsi, mente ai ragazzi saranno impegnati a fronteggiare un importante incontro di lavoro in agenzia che si rivelerà ricco die intoppi. Una, trama puntata12: Marcia accetterà di partire con Israel La trama di Unadi12sottolinea che Israel comprerà altri due biglietti per Cuba e ...

