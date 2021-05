Un pugno in una carezza: cosa non torna nelle proposte di Cartabia, secondo FdI (Di martedì 11 maggio 2021) "Almeno dalle intenzioni, Fratelli d’Italia giudica in modo positivo la ministra. Un conto sono però le intenzioni e un altro sono i risultati, ancora tutti da verificare". Di fronte alle proposte della ministra della Giustizia Marta Cartabia sulla riforma del processo penale, Fratelli d’Italia rimane in attesa. Un’attesa che tradisce però un certo scetticismo, se non un’aperta diffidenza, espressa per bocca di Alberto Balboni, componente della commissione Giustizia del Senato, di fronte alla quale la Guardasigilli ha illustrato il suo disegno questo pomeriggio. "Come s’intende riformare il Csm? Ancora non si sa. Come si vuole riformare il processo civile? Siamo ancora in attesa di saperlo. Per quanto riguarda la riforma della giustizia penale, si tratta ancora d’intenzioni: sul tavolo non ci sono emendamenti. Quando arriveranno, li ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 maggio 2021) "Almeno dalle intenzioni, Fratelli d’Italia giudica in modo positivo la ministra. Un conto sono però le intenzioni e un altro sono i risultati, ancora tutti da verificare". Di fronte alledella ministra della Giustizia Martasulla riforma del processo penale, Fratelli d’Italia rimane in attesa. Un’attesa che tradisce però un certo scetticismo, se non un’aperta diffidenza, espressa per bocca di Alberto Balboni, componente della commissione Giustizia del Senato, di fronte alla quale la Guardasigilli ha illustrato il suo disegno questo pomeriggio. "Come s’intende riformare il Csm? Ancora non si sa. Come si vuole riformare il processo civile? Siamo ancora in attesa di saperlo. Per quanto riguarda la riforma della giustizia penale, si tratta ancora d’intenzioni: sul tavolo non ci sono emendamenti. Quando arriveranno, li ...

Advertising

Agenzia_ANSIA_ : @LoPsihologo @zawzaw_ph Penso sia semplicemente un metodo per evitare copia-incolla. Chi non ha lo sbattimento di p… - DiegoCa_73 : RT @sabrina__sf: Ddl Zan 'Con questo pugno Tamika Brents finì in ospedale con commozione cerebrale,orbitale rotto e 7 punti in faccia Qui… - pl4nisferiale : non sono io quella che si sega se una mandria di omuncoli fa gol o che tira un pugno al muro se perde, fate come i… - Giulia08390249 : RT @sabrina__sf: Ddl Zan 'Con questo pugno Tamika Brents finì in ospedale con commozione cerebrale,orbitale rotto e 7 punti in faccia Qui… - cyberpanc : RT @sabrina__sf: Ddl Zan 'Con questo pugno Tamika Brents finì in ospedale con commozione cerebrale,orbitale rotto e 7 punti in faccia Qui… -