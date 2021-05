Trieste | poliziotti uccisi | pm chiede processo per Meran | udienza gup 7 giugno

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag. (Adnkronos) – Il sostituto procuratore diFederica Riolino ha chiesto il rinvio a giudizio per Alejandro Stephan, accusato dell’omicidio dei dueavvenuto negli uffici della questura diil 4 ottobre 2019, e il gup Luigi Danotti ha fissato per il prossimo 7l’preliminare che rischia di avvicinare il 30enne di origine domenicana al dibattimento in aula. L’imputato, detenuto in custodia cautelare nel carcere di Verona, deve rispondere degli omicidi dell’agente Pierluigi Rotta al quale, dopo avergli strappato la pistola, ha sparato tre volte e dell’agente scelto Matteo Demenego, intervenuto per aiutare il collega, contro cui ha fatto fuoco per quattro volte. Non solo:, in questura dopo essere stato ...