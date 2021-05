Tragedia nella gioia per la promozione, sospesi i festeggiamenti (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si fermano, con una sospensione fino a giovedì, tutti i festeggiamenti per la promozione della Salernitana in serie A. Una decisione congiunta tra tifoseria e società in segno di rispetto per la Tragedia avvenuta nella serata di ieri, sul lungomare Trieste, dove ha perso la vita Loris Del campo, 28 anni, caduto in circostanze ancora poco chiare dallo scooter sul quale si trovava. La Tragedia ha spento i festeggiamenti più del coprifuoco. Improvvisamente quando la notizia si è sparsa la città, che era letteralmente impazzita, si è fermata. Nel primo pomeriggio è atteso allo stadio Arechi il ritorno della squadra granata. Nel frattempo si sta provvedendo a transennare lo stadio Arechi, proprio in virtù della decisione di sospendere al momento ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si fermano, con una sospensione fino a giovedì, tutti iper ladella Salernitana in serie A. Una decisione congiunta tra tifoseria e società in segno di rispetto per laavvenutaserata di ieri, sul lungomare Trieste, dove ha perso la vita Loris Del campo, 28 anni, caduto in circostanze ancora poco chiare dallo scooter sul quale si trovava. Laha spento ipiù del coprifuoco. Improvvisamente quando la notizia si è sparsa la città, che era letteralmente impazzita, si è fermata. Nel primo pomeriggio è atteso allo stadio Arechi il ritorno della squadra granata. Nel frattempo si sta provvedendo a transennare lo stadio Arechi, proprio in virtù della decisione di sospendere al momento ...

