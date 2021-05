Temptation Island, arriva la conferma. Una bellissima notizia per Filippo Bisciglia e i fan (Di martedì 11 maggio 2021) Buone notizie per i fan di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippi Bisciglia. Il programma televisivo prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen (tradotto come Fede Cieca) creato da Endemol ed è stato adattato da diversi paesi. La prima edizione (intitolata Vero amore) è andata in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi. Dopo nove anni, viene prodotta la seconda edizione (la prima con il nome Temptation Island) che è andata in onda nel 2014 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Nel 2020 torna Alessia Marcuzzi, che nel 2019 aveva già condotto la seconda edizione di Temptation Island Vip. Dal 18 settembre 2018 al 14 ottobre 2019 ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) Buone notizie per i fan di, il reality show delle tentazioni condotto da Filippi. Il programma televisivo prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia è basato sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen (tradotto come Fede Cieca) creato da Endemol ed è stato adattato da diversi paesi. La prima edizione (intitolata Vero amore) è andata in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi. Dopo nove anni, viene prodotta la seconda edizione (la prima con il nome) che è andata in onda nel 2014 con la conduzione di. Nel 2020 torna Alessia Marcuzzi, che nel 2019 aveva già condotto la seconda edizione diVip. Dal 18 settembre 2018 al 14 ottobre 2019 ...

